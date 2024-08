Manchester City x Chelsea: escalações e onde assistir

Clássico inglês marca último amistoso na pré-temporada do time comandado pelo técnico Pep Guardiola antes da final da Supercopa da Inglaterra Crédito: Jogada 10

Clássico de gigantes na pré-temporada do futebol europeu. Manchester City e Chelsea se enfrentam, neste sábado (3), às 18h30 (de Brasília), em partida amistosa de preparação das equipes para 2024/25. A bola rola no Ohio Stadium, em Columbus, nos Estados Unidos, e será mais um duelo entre clubes da Premier League neste momento importante das equipes no ano. Como chega o Manchester City A pré-temporada não está nada fácil para o City. Isto porque o time comandado pelo técnico Pep Guardiola vem de três derrotas seguidas nos últimos amistosos neste período de preparação. A primeira derrota aconteceu diante do Celtic, a segunda foi para o Milan, enquanto a mais recente ocorreu diante do Barcelona, nos pênaltis. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No entanto, os primeiros resultados negativos aconteceram enquanto o City esteve com uma escalação bem alternativa, dando oportunidade para muitos jovens atletas. Mas, contra o Barcelona, foi diferente e Guardiola mandou a campo alguns jogadores renomados. Contudo, os Citzens viram o artilheiro Haaland sair de campo com dores. Dessa maneira, a tendência é que o artilheiro seja preservado neste sábado.

Ao mesmo tempo, este será o último amistoso do City antes de estrear na temporada 2024/25. No próximo sábado (10), o time comandado por Pep Guardiola enfrenta o Manchester United na Supercopa da Inglaterra, em duelo que vale título. Como chega o Chelsea Por outro lado, o Chelsea segue o período de reformulação do elenco no início de trabalho do técnico Enzo Maresca. Mas, assim como o City, os Blues não acumularam bons resultados nesta pré-temporada, embora venham de uma vitória contra o América do México por 3 a 0. Isto porque, antes do triunfo, o time londrino vinha de um empate com o Whexar e uma derrota para o Celtic. LEIA MAIS: Chelsea empresta Andrey Santos ao Strasbourg por mais uma temporada