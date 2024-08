Lorran é novidade em lista de relacionados do Flamengo

Jovem atacante volta a ser relacionado para uma partida após quatro partidas e está à disposição contra o São Paulo, pelo Brasileirão Crédito: Jogada 10

O Flamengo partiu rumo a São Paulo nesta sexta-feira (02), com o objetivo de enfrentar o time do Morumbis. Uma das novidades na lista de jogadores convocados é o retorno de Lorran, que volta ao elenco profissional após quatro partidas. Leia mais: Com time modificado, Flamengo terá Gabigol e Bruno Henrique como titulares neste sábado É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Lorran foi alvo de diversas críticas por parte dos torcedores do Flamengo no jogo contra o Fortaleza. Antes da partida contra a equipe cearense, o jogador também foi alvo de críticas durante o confronto com o Cruzeiro, no Maracanã. Tite, então, optou por preservar o jogador e não relacioná-lo nos jogos anteriores.

No entanto, para o confronto contra o São Paulo, Tite terá desfalques importantes no setor ofensivo. Cebolinha está sob cuidados do Departamento Médico, enquanto Pedro e Luiz Araújo receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. Além disso, De La Cruz sentiu dores no joelho e, portanto, foi poupado pela comissão técnica. Relacionados do Flamengo Goleiros: Rossi, Matheus Cunha e Dyogo Alves.

Laterais-direitos: Wesley e Varela.

Laterais-esquerdos: Viña e Ayrton.

Zagueiros: Cleiton, David Luiz, Léo Pereira, Léo Ortiz e Fabrício Bruno.

Meio-campistas: Allan, Lorran, Arrascaeta, Gerson, Erick Pulgar, Igor Jesus, Victor Hugo e Evertton Araújo.

Atacantes: Gabigol, Bruno Henrique, Carlinhos e Matheus Gonçalves