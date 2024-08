Ídolo do Flamengo, Adílio tem piora em quadro de câncer

De acordo com apuração do Jogada10 , a família de Adílio já está ciente pelos médicos de que o quadro é muito delicado. Além disso, ex-jogadores do Flamengo, que foram campeões com ele, estão se reunindo para visitá-lo.

Ídolo do Flamengo, Adílio está em situação delicada. O ex-jogador teve piora no quadro de um câncer no pâncreas nas últimas semanas. Ele está internado em um hospital na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Em maio, quando completou 68 anos, Adílio foi presenteado com uma festa do Flamengo no museu do clube. O evento, que contou com muitas homenagens, teve participações de familiares e amigos.

História de Adílio com a camisa do Flamengo

Adílio é uma figura icônica no Flamengo, tendo defendido as cores rubro-negras entre 1975 e 1987. Durante sua trajetória, disputou 617 jogos, acumulando 377 vitórias, 148 empates e 92 derrotas, além de marcar 129 gols. Ele ocupa o terceiro lugar na lista de jogadores com mais partidas pelo clube, e é um dos maiores ídolos da história do Fla.

Adílio e Andrade., ao lado de Zico, fizeram parte do maior meio campo da história do Flamengo. O trio, por exemplo, foi titular contra o Liverpool (ING), quando o Rubro-Negro foi campeão mundial no Japão, no dia 13 de dezembro de 1981. Além disso, os antigos donos das camisas 6, 8 e 10 levantaram troféus estaduais, nacionais e, claro, da Libertadores.