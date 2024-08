Filho de Everton Ribeiro receberá título de sócio honorário no Flamengo

Rodolfo Landim, presidente do clube, anuncia ação durante encontro com sócios, nesta sexta-feira

Com muito carisma, a criança, inclusive, chegou a protagonizar momentos de muita identificação com o clube. O carinho demostrado publicamente pelo Flamengo, aliás, fez Totói ser “adotado” como mascote da Nação Rubro-Negra.

“O presidente do Flamengo tem o direito, por estatuto, de nomear dez sócios honorários por ano. Isso dá a esses sócios o direito de frequentar a Gávea pelo resto de suas vidas. O Totói, filho do Everton Ribeiro, vai ganhar o título de sócio. Ele é demais, ele é muito Flamengo, ele é a cara da nossa torcida”, disse Landim.

O presidente Rodolfo Landim anunciou nesta sexta, em um almoço com sócios do clube, que Totói, filho de Everton Ribeiro, receberá o título de sócio honorário do Flamengo. A paixão do filho caçula pelo ex-clube do pai é conhecida e foi um dos pontos destacados pelo dirigente.

Apesar da saída de Everton Ribeiro do Flamengo, no fim do ano passado, Totói, que vai completar 4 anos no fim de agosto, afinal, não esconde a torcida pela equipe carioca. O menino, inclusive, chegou a cantar o hino do Flamengo na apresentação do pai no Bahia. Ele, afinal, nasceu em 2020, quando meia era um dos destaques do time rubro-negro.

Everton Ribeiro, aliás, assinou contrato de dois anos, com possibilidade de um terceiro, se não decidir encerrar a carreira. Depois, inclusive, pode ganhar um cargo executivo no Grupo City, que comanda o futebol da SAF do Bahia.