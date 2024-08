Em jogo com público pífio, Brusque e América-MG empatam pela Série B

Com apenas 48 pessoas no estádio da Ressacada, Brusque e América-MG não saíram do 0 a 0 na noite desta sexta-feira, em Florianópolis, na abertura da 19ª rodada da Série B do Brasileiro. Os times, aliás, são os que mais empatam no campeonato de acesso à elite. Enquanto o Quadricolor conheceu seu décimo empate em 19 jogos, o Coelho empatou os últimos cinco compromissos.

O resultado deixa a equipe catarinense com 19 pontos, ainda em 18º lugar e, portanto, na zona de rebaixamento. Os mineiros, por outro lado, vão a 30 somados e estão de volta provisoriamente ao G4. Contudo, para seguirem no pelotão de frente, precisarão secar concorrentes diretos (Mirassol, Vila Nova e Sport) que ainda jogam na rodada.

Ambos os times retornam a campo na próxima sexta-feira (9) pela 20ª rodada da Segundona. O Brusque desafia o Mirassol às 21h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. Já o América-MG recebe o Botafogo-SP às 21h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Estádio segue em reforma O Brusque continua sem poder jogar em sua casa nesta edição da Série B. Afinal, o Estádio Augusto Bauer está em reforma. Desse modo, o clube alterna entre mandar as partidas no Estádio Hercílio Luz, em Itajaí, e na Ressacada, na capital catarinense. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

