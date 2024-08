Em apresentação no Grêmio, Braithwaite se declara ao Brasil: ‘Aprendi a admirar’

O atacante Martin Braithwaite foi apresentado como jogador do Grêmio, nesta sexta-feira (02/08), nas instalações do clube. O vice-presidente de futebol, Antônio Brum, foi o dirigente responsável por comandar a cerimônia.

“Primeiro, muito obrigado ao clube e a torcida, tenho recebido muitas mensagens, estou muito contente por estar aqui. Tenho minha carreira na Europa, mas muita gente não sabe sobre o amor que tenho pelo Brasil, desde pequeno meu pai me fez admirar os jogadores do Brasil, como jogam. Tomei-os como inspiração”, frisou Braithwaite.

Há a expectativa de que ele faça sua estreia pelo Tricolor Gaúcho em uma das partidas da sequência pelo Campeonato Brasileiro que vai ocorrer em agosto. Afinal, ainda não houve o registro do seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Aliás, há a possibilidade de o atacante já viajar com a delegação para Curitiba, onde vai enfrentar o Athletico, na Ligga Arena, no próximo domingo (04). Isso porque ele fez seu primeiro treino com o grupo gremista na última quinta-feira (01/08). Caso não haja tempo para inscrição, ele fica fora do embate.

Braithwaite assina com o Grêmio até 2026

Como ainda não houve a regularização de sua situação, ele não pode atuar pela primeira vez na Copa do Brasil. A partida de volta com o Corinthians pelas oitavas de final vai ocorrer no Couto Pereira, na próxima quarta-feira (07). Vale relembrar que o dinamarquês, de 33 anos, assinou contrato com o Grêmio por dois anos. Ou seja, será válido até a segunda metade de 2026.