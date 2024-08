Botafogo SP x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado (3), o Botafogo-SP, que abre a zona de rebaixamento da Série B, com 19 pontos, receberá a equipe do Coritiba em seus domínios. O jogo valerá pela 19ª rodada da competição .

Como chega o Botafogo-SP

O técnico Paulo Gomes contará com o retorno do zagueiro Lucas Dias e do volante Carlos Manuel, após terem cumprido suspensão contra o Avaí. Contudo, Alexandre Jesus é dúvida, afinal, sofreu uma pancada no jogo anterior. Assim, o ataque deve ter Carlos Manuel e Toró.

Como chega o Coritiba

No modesto 13º lugar da Série B, somando 23 pontos, o Coxa ainda sonha com um acesso à primeira divisão, embora pareça remoto. Assim, o técnico Jorginho deve começar com o atacante Figueiredo no ataque.

BOTAFOGO SP X CORITIBA

Série B – 2024 – 19ª rodada

Data e horário: 03/8/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

BOTAFOGO SP: João Carlos; Matheus Costa (Lucas Dias), Fábio Sanches e Bernardo Schappo; Negueba, João Costa, Gustavo Bochecha e Patrick Brey; Douglas Baggio (Carlos Manuel), Alexandre Jesus e Toró.

CORITIBA: Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio (Thalisson), Bruno Melo e Jamerson; Morelli, Sebastián Gómez e Vini Paulista (Brandão); Matheus Frizzo, Lucas Ronier e Figueiredo. Técnico: Jorginho

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF).

Assistentes: Lucas Torquato Guerra (DF) e Rener Santos de Carvalho (AC).

VAR: Daniel Victor Costa Silva (MG).