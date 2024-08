Yuri Alberto vai passar por cirurgia e desfalca o Corinthians; entenda

O procedimento é considerado simples e tem duração de menos de uma hora. Assim, Yuri Alberto deve receber alta no mesmo dia. No entanto, terá que ficar de repouso absoluto por até dois dias. Em seguida, vai precisar de certos cuidados para voltar à rotina de treinamentos.

Dessa maneira, o jogador é desfalque certo na partida contra o Juventude, no próximo domingo, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele pode perder também o duelo de volta das oitavas da Copa do Brasil contra o Grêmio, na quarta-feira (7).

Antes do jogo contra o Grêmio na última quarta, Yuri Alberto sentiu um mal-estar. Por conta disso, ele foi substituído por Giovani no intervalo e passou a noite em um hospital.

Atacante do Corinthians passou mal

Auxiliar do técnico Ramón Díaz, Emiliano Díaz revelou que o atacante vomitou mais de uma vez antes do jogo da Copa do Brasil. Apesar do problema, pediu para ser titular.

“Yuri tem um problema estomacal, vomitou antes do jogo. Ele fez um esforço enorme. Antes do jogo, ele estava vomitando, vomitou três vezes. A gente perguntou: você está bem? E ele: “Eu vou botar a cara, vou lá dentro”, explicou.