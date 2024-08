Volante antecipa retorno de empréstimo ao Botafogo

O volante Breno, que estava emprestado ao São Bernardo, antecipou a volta do empréstimo, que iria até o fim deste ano, e está de volta ao Botafogo. O jogador, de 23 anos, teve uma lesão no tornozelo e optou por realizar o tratamento no clube carioca. Ele fez dois jogos pela equipe.

No clube carioca desde o início de 2022 após ser uma das revelações pelo Goiás, Breno foi uma das primeiras apostas da SAF. Primeiro, para o sub-23 e, depois, para integrar o profissional. O contrato do jogador com o Botafogo termina este ano e ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube.