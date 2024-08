Vasco divulga informações sobre ingressos para volta da Copa do Brasil

LEIA MAIS : Copa do Brasil e clássico: veja o calendário do Vasco em agosto

A partida acontece na próxima terça-feira (6), às 21h45. Antes, o Cruz-Maltino ainda enfrenta o Red Bull Bragantino no próprio caldeirão vascaíno, no sábado (3). A torcida esgotou os ingressos para este duelo em 6h30 , aliás.

O Vasco divulgou, nesta quinta-feira (1º), informações sobre ingressos do jogo da volta contra o Atlético-GO, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Torcedores poderão adquirir suas entradas a partir das 14h (de Brasília) para o duelo em São Januário.

Os preços dos ingressos variam de R$ 80 a R$ 140 (inteira), com sócios ganhando descontos progressivos de acordo com seus planos. As vendas para o público geral e torcida visitante começa apenas no sábado, às 10h.

Confira informações para Vasco x Atlético-GO

Abertura das vendas online – Sócios: 01/08 às 14h.

Público Geral e torcida visitante: 03/08 às 10h.

Encerramento das vendas online: 06/08 às 22:30

Preços (inteira)

Arquibancada: R$80,00

Setor VIP: R$110,00

Social: R$140,00

Visitante: R$80,00

Onde comprar: Sócio Gigante; Sócio Estatutário; Público geral e torcida visitante.