São Paulo não libera retorno de Erick ao Ceará

Com pouco espaço com Luis Zubeldía no São Paulo, o atacante Erick foi cogitado no Ceará. Contudo, o retorno ao Vozão foi negado pelo São Paulo, que não pretende se desfazer do jogador nesta janela de transferências. A informação é do jornalista Hugo Eduardo, do Sistema Verdes Mares.

O presidente do Ceará, João Paulo, entrou em contato com a diretoria do Tricolor, mas as negociações não avançaram. Erick chegou ao São Paulo no início do ano e não teve tanta sequência no time titular. Ele atuou em 25 partidas, com dois gols e três assistências.