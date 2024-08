Polícia identifica torcedor do Corinthians que provocou gremistas com tragédia

A polícia identificou um dos torcedores do Corinthians flagrados em provocação a gremistas com relação à tragédia climática que castigou o Rio Grande do Sul nos últimos meses. O episódio lamentável ocorreu durante o empate sem gols entre as equipes pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na Neo Química Arena, na última quarta-feira (31).

O delegado César Saad, do DRADE (Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva) informou, ainda, há a possibilidade destas pessoas serem impedidas de frequentar os estádios.

“Já identificamos um dos torcedores, ainda estamos identificando o outro. Ele ficou de se apresentar depois das 16h. Segundo o estatuto do torcedor, eles podem receber acusação sobre provocação de tumulto, cuja pena é pequena. Mas eles também podem ser afastados dos estádios”, afirmou o delegado, em entrevista à ESPN.