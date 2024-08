Hugo Souza vê ‘grande jogo’ do Corinthians diante do Grêmio

Nesta quarta-feira (31), o Corinthians empatou com o Grêmio sem gols , pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O principal nome do jogo pelo lado Alvinegro foi o goleiro Hugo Souza, que realizou ao menos três defesas ao longo dos 90 minutos.

“Acho que tem que coroar o trabalho que vem sendo feito com a equipe, com Marcelão, nosso preparador de goleiro, porque a cada jogo a gente vem sendo importante nos resultados, a gente vem ajudando a equipe, não é só o meu trabalho. Eu represento o trabalho do Marcelo, do Donelli, do Longo, do Cadu, do Cauê, todos os dias. E hoje sou eu que estou jogando, então eu represento esse trabalho. Graças a Deus as coisas estão sendo bem feitas.

Sobre o duelo, Hugo Souza viu o Corinthians melhor que o adversário e classificou como uma ‘grande atuação’ dos seus companheiros dentro de campo.

“É óbvio que eu preferia sair daqui com a vitória. Nosso time foi melhor no jogo, conseguimos as melhores oportunidades com todo o respeito ao time do Grêmio, mas parece só uma equipe que jogou, que se propor o jogo, que quis o gol o tempo inteiro e infelizmente não conseguimos a vitória. Nós fizemos um grande jogo. Agora é ir para o Sul e buscarmos o nosso resultado, que é o que a gente quer, é a classificação e temos todas as condições para isso”, disse o goleiro do Corinthians.