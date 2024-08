Braithwaite faz primeiro treino no Grêmio, e Diego Costa volta de lesão

Atacantes fazem atividades com bola, junto aos demais companheiros que não atuaram no empate contra o Corinthians, em Itaquera.

Todavia, as novidades não pararam por aí. O atacante Diego Costa também apareceu no treinamento. Ele sofreu lesão na partida contra o Estudiantes, pela Libertadores da América, no dia 8 de junho.

O Grêmio contou com novidades em seu treinamento nesta quinta-feira (1). O atacante Braithwaite fez sua primeira atividade no time tricolor, no CT Luiz Carvalho. Outra aparição foi a de Aravena, atacante chileno recém-contratado.

Desse modo, tanto Diego Costa, quanto Braithwaite fizeram atividades com bola. O dinamarquês apresentou excelentes condições físicas. O treino, aliás, contou apenas com jogadores que não atuaram no empate contra o Corinthians, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, que ocorreu em Itaquera, na última quarta-feira.

Grêmio atuará contra o Athletico, na Ligga Arena, pelo Campeonato Brasileiro

O Grêmio volta a campo no domingo (4) para jogar contra o Athletico, na Ligga Arena. O jogo será válido pelo Campeonato Brasileiro. Renato deve mandar a campo um time mesclado, afinal, na outra semana, receberá o Corinthians na quarta-feira (7), no jogo de volta da Copa do Brasil.