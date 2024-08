Bordeaux rebaixado para 4ª divisão francesa após declarar falência

O Bordeaux sofreu um novo golpe nesta quinta-feira, 1º de agosto. Depois de ser rebaixado para a terceira divisão do futebol francês, decretar falência e decidir renunciar ao status profissional, o clube recebeu nova punição das autoridades e foi rebaixado para a quarta divisão do futebol do país.

Em meio a esta situação, todos os contratos profissionais foram rescindidos e os jogadores ficaram livres no mercado. Além disso, o centro de treinamento vai ficar fechado e cerca de 70 jovens podem acabar sem clube, de acordo com a imprensa francesa.

Com a falência, as autoridades francesas, através da DNCG, decidiram rebaixar a equipe para a quarta divisão. Um tribunal em Bordeaux permitiu que o time permanecesse na terceira divisão, mas a decisão do rebaixamento acabou sendo mantida.