Seleção Brasileira feminina recebe visita de Rayssa Leal, bronze em Paris

Skatista marca presença no jantar da delegação brasileira, nesta quarta-feira, e procura incentivar as atletas

A Seleção Brasileira Feminina recebeu uma visita especial, nesta quarta-feira (31), durante jantar no hotel onde a delegação está hospedada, em Bordeaux, na França. Após a dura derrota sofrida para a Espanha nesta quarta (31), as atletas receberam a visita da skatista Rayssa Leal, medalhista de bronze no skate street.

De acordo a equipe de comunicação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a skatista encorajou as atletas para a disputa da próxima fase e exaltou o desempenho delas diante da Espanha.

“Vocês são grandes, vão dar a volta por cima na competição, merecem muito. Estou torcendo. Foram gigantes nessa partida contra a Espanha”, declarou Rayssa.

Leal assistiu ao jogo do Brasil diretamente do estádio e lamentou a derrota, mas afirmou: “Mostraram raça e amor à camisa”.