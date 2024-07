São Paulo bate marca de 1 milhão de torcedores em 2024

Tricolor tem média de público do ano passado e pode registrar bater recorde histórico do clube nesta temporada

A média é melhor que a da temporada passada, quando o clube registrou sua melhor média de público da história. Contra o Goiás, 45.191 pessoas estiveram no MorumBIS. Assim, o São Paulo já totalizou 1.006.620 torcedores em casa até agora, em 22 jogos disputados no estádio. em 2024.

A vitória do São Paulo por 2 a 0 em cima do Goiás nesta terça-feira (30), no MorumBIS, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, não só encaminhou a classificação da equipe, mas também quebrou uma marca. Afinal, o Tricolor Paulista chegou a 1 milhão de torcedores em jogos como mandante em 2024.

Por enquanto, o Tricolor tem média de 45.755 pessoas por partida, maior do que a de 43.529 de 2023. No ano passado, o clube registrou 1.567.027 pessoas ao estádio e teve o melhor público de sua história. Contudo, como o São Paulo segue vivo na Copa do Brasil e na Libertadores, além de brigar na parte de cima do Brasileirão, anima a diretoria para conseguir quebrar essa marca.

Até aqui, o melhor público do São Paulo no ano foi registrado no embate contra o Talleres, pela Libertadores. 56.162 pessoas assistiram à vitória tricolor diante dos argentinos. Também foi a maior renda de 2024, com R$ 5,1 milhões.

Assim, o São Paulo volta a campo neste sábado (03), para encarar o Flamengo, às 21h30, novamente no MorumBIS, pelo Campeonato Brasileiro. A expectativa é que novamente o Tricolor tenha casa cheia para o duelo, remando rumo ao recorde histórico no clube.