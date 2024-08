Roberto Assaf: Flamengo 2 a 0. Nunca critiquei

Flamengo faz jogo convincente e vence o Palmeiras. Agora restam apenas pouco mais de 90 minutos para garantir a vaga nas quartas da Copa do

Nunca critiquei. Luiz Araújo deu o passe para Pedro abrir o placar e fez ele mesmo o segundo gol. O Flamengo venceu o Palmeiras por 2 a 0, e mostrou um futebol convincente. Tanto que poderia ter marcado pelo menos mais uma vez, levando-se em conta as oportunidades que surgiram na sequência. Como jamais deixamos de apontar erros de Tite, vamos lembrar aqui: o treinador, e a sua CT da Nasa, deram bola demais ao adversário após a vantagem. Mas os paulistas atuaram como pequeno. E quando ganharam o campo, estavam tão retrancados que já haviam perdido o jeiro de praticar jogo ofensivo. Agora restam apenas pouco mais de 90 minutos para garantir a vaga.

Flamengo dominante

O Flamengo teve o domínio completo ao longo do primeiro tempo. Já o Palmeiras sequer ameaçou o adversário. Mas o time carioca pecou sempre na última bola, mostrando dificuldades no passe. E é claro, nas conclusões, tanto que praticamente não criou chances efetivas. O ponto negativo: a saída de Éverton Cebolinha aos 22 minutos, contundido, e que prejudicou as ações rubro-negras pelo setor. A equipe verde fez de tudo para quebrar o ritmo da partida. Assim, deixou evidente que o empate era um bom resultado.

E o VAR foi omisso quando Raphael Veiga acertou Erick Pulgar em lance que merecia a expulsão do jogador paulista. O árbitro, notadamente, permitiu que Weverton insistisse na lentidão nos momentos de fazer as reposições. E depois deu quatro minutos – quatro – de acréscimos. Restava saber, ali, se o Palmeiras continuaria privilegiando a defesa, pois ao Flamengo precisava, teoricamente, de pelo menos um gol, para ter vantagem na volta.