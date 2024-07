Marta é expulsa, Brasil perde para a Espanha e se complica nas Olimpíadas

Mesmo perdendo, o Brasil pode avançar às quartas de final como uma das melhores terceiras colocadas. Para isso, será preciso que a Austrália perca para os Estados Unidos ou a Alemanha perca para Zâmbia nos jogos das 14h, no grupo B. Ou que o Canadá não vença a Colômbia às 16h no Grupo A (ou, se vencer, que seja por mais de dois gols de diferença).

Espanha pressiona e Brasil explora contra-ataque

Mesmo sem suas principais jogadoras, a Espanha dominou a maioria das ações do jogo. Contudo, quem chegou primeiro foi o Brasil. Ludmila recebeu pela direita e tentou passe para Kerolin, mas o passe foi desviado e bateu na trave. Entretanto, logo após esta jogada, as atuais campeãs mundiais dominaram. Aos 13 minutos, Lucía García chegou a marcar, mas ela estava impedida. O lance mais incrível aconteceu aos 25 minutos. Após escanteio da esquerda, Patri Guijarro cabeceou para o gol, Antônia salvou em cima da linha. No rebote Lucía García finalizou novamente e foi a vez de Tarciane tirar em cima da linha. Além disso, deu tempo de Lorena fazer duas grandes defesas para segurar o zero no placar.

Rainha expulsa

A partida se encaminhava para um empate sem gols no primeiro tempo, quando um lance infeliz aconteceu já nos acréscimos. Marta foi tentar afastar a bola, mas perdeu o tempo e deu um chute na cabeça de Olga. A camisa 10 da Seleção Brasileira acabou recebendo o cartão vermelho direto. A rainha deixou o gramado chorando muito.

Espanha enfim marca

Na etapa final, a Espanha seguiu dominando as ações, mas novamente o Brasil assustou primeiro. Kerolin partiu em contra-ataque e achou Ludmila livre. Contudo, a atacante parou na goleira Cata Coll. Na sequência, Kerolin teve outra oportunidade, mas parou novamente na goleira espanhola. Depois disso só deu as atuais campeãs mundiais na partida e com um a mais, o gol não demorou pra sair. Caldentey cruzou para área, Lorena tentou fazer a intervenção, mas a bola voltou nos pés de Athenea, que marcou no rebote e fez 1 a 0.

Mais uma derrota brasileira

A Espanha seguiu com o controle da partida e obrigava Lorena e o sistema defensivo brasileiro trabalharem quase todo o jogo. A Seleção Brasileira teve mais um contra-ataque grandioso para empatar a partida, mas Ana Vitória demorou demais para tocar e acabou desarmada. No último lance do jogo, Alexis Putellas acertou um lindo chute e fez o segundo. Assim, a equipe canarinho conheceu mais uma derrota e agora depende de uma combinação de resultados para avançar para as quartas de final dos Jogos Olímpicos.

BRASIL 0X2 ESPANHA

Olimpíada 2024 – Terceira rodada – Grupo C

Data: 31/7/2024

Local: Stade Bordeaux-Atlantique, Bordeaux (FRA)

BRASIL: Lorena; Antonia, Lauren Rafaelle, Tarciane e Tamires (Yasmin, 15’/2ºT); Yaya (Gabi Nunes, 41’/2ºT), Duda Sampaio (Jheniffer, 15’/2ºT), Ludmila (Gabi Portilho, 8’/2ºT) e Marta; Kerolin (Ana Vitória, 15’/2ºT)), 15’/2ºT) e Adriana. Técnico: Arthur Elias.

ESPANHA: Cata Coll (Misa Rodríguez, 29’/2ºT); Ona Batlle, Codina, Laia Aleixandri e Carmona; Abelleira, Guijarro (Putellas, 12’/2ºT) e Navarro (Paraluello – intervalo); Athenea, Hermoso (Aitana Bonmatí, 12’/2ºT) e Lucía García (Caldentey – intervalo). Técnica: Montse Tomé.

Gols: Athenea, 22’/2ºT (0-1), Putellas, 61’/2°T (0-2)

Árbitro: Espen Eskas (NOR)

Auxiliares: Jan Erik Engan (NOR) e Isaak Bashevkin (NOR)

Cartões amarelos: Arthur Elias (BRA)

Cartão vermelho: Marta (BRA)