Luiz Henrique lamenta empate do Botafogo: ‘Podemos mais’

Atacante avalia o resultado com o Bahia, no Nilton Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

Titular do Botafogo no empate por 1 a 1 com o Bahia pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, o atacante Luiz Henrique lamentou o resultado no Estádio Nilton Santos. Segundo ele, o time pode mais e precisa ter mais calma para finalizar as jogadas de ataque.

“A gente não tem explicação. Temos que trabalhar. A gente sabe que pode, podemos mais. O time do Bahia é muito bom. Vamos decidir em Salvador. Estamos criando bem no ataque, falta só um pouco de tranquilidade, calma. Criamos, fizemos de tudo para ter a vitória, mas infelizmente não conseguimos”, lamentou o jogador.

Com o resultado, Botafogo e Bahia precisam vencer para ir às quartas de final da Copa do Brasil. Se houver novo empate, a partida será definida nos pênaltis. O jogo da volta, aliás, acontece quarta-feira que vem, às 19h, na Arena Fonte Nova.