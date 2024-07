Landim projeta Flamengo como dono de clubes pelo mundo

Presidente do Rubro-Negro comenta a compra do Leixões, de Portugal, e não descarta negociar com outros clubes

O Flamengo negocia a aquisição de 56% das ações do Leixões, uma SAD – o equivalente português a SAF no Brasil – em Portugal. Mas para o presidente do clube, Rodolfo Landim, não deve parar por aí. O clube tem interesse em ser “clube-mãe de outros clubes pelo mundo”.

“Grupos europeus capitalizados começam com grandes equipes europeias e saem comprando participações em diversos clubes espalhados pelo mundo. O Flamengo é tão grande que a provocação que a gente faz é: por que não o Flamengo ser clube-mãe de uma série de outros clubes pelo mundo formando o seu grupo transnacional? É o que eu falei: pensar pequeno dá o mesmo trabalho que pensar grande. Se os outros puderam, por que a gente não pode? É esse o recado que deixo para as pessoas – disse Landim, no arremate do terreno do Gasômetro, na Prefeitura do Rio.