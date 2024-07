Justiça toma decisão em ação contra Tite sobre imóvel de R$ 12 milhões

A decisão foi publicada nesta semana pela juíza Flavia de Almeida, da 6ª Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca. De acordo com a magistrada, os pedidos dos corretores são improcedentes. Além disso, não houve comprovação da prestação do serviço, que teria ficado limitado à exibição de fotos.

O técnico Tite, do Flamengo , recebeu uma decisão favorável da Justiça sobre a compra de uma cobertura luxuosa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A ação envolvia o pagamento de um valor acima de R$ 500 mil para corretores, que alegavam participação no processo de aquisição do imóvel, avaliado em R$ 12 milhões. A informação é do Uol.

Tite chegou a prestar depoimento após ser acusado por uma imobiliária de levar vantagem de R$ 1,5 milhão com a retirada dos corretores. Ele alegou não ter tido contato com representantes da empresa antes da aquisição do imóvel. Na Justiça, a Ativa Imobiliária disse que o técnico comprou a cobertura direto do proprietário, pagando R$ 10,3 milhões. Dessa maneira, o comandante rubro-negro ‘economizou’ R$ 1,7 milhão em relação ao preço previamente combinado.

Rosemari, mulher de Tite, também prestou depoimento. Ela alegou que não recebeu visita de pessoas da Ativa e que a relação se limitou ao pedido de fotos da cozinha do apartamento a um corretor. O casal também manifestou que nunca contratou a empresa e que o contato era direto com o dono da cobertura. O depoimento do então proprietário também fez parte da defesa.

Tite no Flamengo

O técnico Tite soma 52 jogos no comando do Flamengo. São 35 vitórias, oito empates e nove derrotas. O técnico conquistou o Campeonato Carioca deste ano e segue vivo em todas às competições na temporada.