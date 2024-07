Cruzeiro campeão brasileiro? Matheus Henrique fala de projeção de Seabra

Volante do Cruzeiro fez revelações sobre os bastidores da Raposa antes da vitória sobre o Botafogo, no Rio de Janeiro

De acordo com o volante Matheus Henrique, antes do duelo contra o Glorioso, Seabra ressaltou que a partida seria um divisor de águas para os objetivos da Raposa.

A vitória do Cruzeiro sobre o Botafogo por 3 a 0, no sábado, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro , colocou a Raposa em outro patamar. Essa é a opinião do técnico Fernando Seabra.

“Desde que eu cheguei aqui, o pensamento é ficar no pelotão de cima, nos seis primeiros. No jogo contra o Botafogo, o Seabra disse uma coisa muito importante. Disse que aquele jogo definiria o que a gente quer no campeonato. Se é estar entre os seis, entre os quatro, brigando pelas primeiras posições. A gente sabia do nível de dificuldade do jogo e sua importância”, revelou Matheus Henrique em entrevista à “Rádio Itatiaia”.

O Cruzeiro está na quinta colocação, com 35 pontos. Assim, transformou-se em forte concorrente para lutar pelo título do Campeonato Brasileiro. Matheus ressalta que o pensamento é trabalhar jogo a jogo.

“A tabela nos coloca em uma posição de pensar jogo após jogo. Eu, que cheguei agora, vejo as matérias do início do campeonato, todos diziam que o Cruzeiro brigaria do 10º pra baixo, brigaria para não cair. Com o trabalho muito bem feito, desde o início do ano… Nosso pensamento é jogo após jogo. Nossa sequência está muito boa e esperamos seguir com isso”, finalizou.