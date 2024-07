CRB X Atlético, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Nesta quarta-feira (31/7), às 19h (de Brasília), o CRB recebe o Atlético, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pelo duelo de ida. O time alagoano chegou até esta fase após eliminar Rio Branco-AC, Athletic-MG e, na terceira etapa, o Ceará. Já o Galo de Belo Horizonte entrou direto na terceira fase e eliminou o Sport. Esta partida terá a transmissão da Voz do Esporte. A cobertura tem início bem antes com um esquenta que te colocará muito bem informado sobre as equipes. E assim que a bola rolar, Diego Mazur estará na narração.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esta partida terá, além da narração de Diego Mazur, os comentários de Diogo Martins e as reportagens de Will Ferreira. Confira este jogo entre CRB e Galo com a Voz do Esporte. Basta clicar acima a partir das 17h30.