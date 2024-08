Athletico vence o Bragantino e fica perto da vaga na Copa do Brasil

Uma dupla argentina, portanto. Neste embalo,o Furacão ampliou seis minutos mais tarde, em uma jogada parecida, mas pela esquerda: Esquivel cruzou, e Christian marcou de cabeça. Ainda no primeiro tempo, Nathan Mendes fez falta em Mastriani na área. O próprio argentino bateu. Ele até balançou as redes, mas o gol foi anulado por dois toques na cobrança da penalidade.

O Red Bull Bragantino começou a partida com mais posse de bola e finalizações. Inclusive, Vitinho e Mosquera levaram perigo pelos paulistas. Apesar do bom momento, quem abriu o placar (e, claro, tomou conta da partida) foi o Athletico-PR. Afinal, aos 21, Cuello foi à linha de fundo e cruzou na medida para Zapelli fazer de cabeça.

Na segunda etapa, o Red Bull Bragantino acertou a marcação e também criou boas chances, principalmente com os seus homens de frente. Thiago Borbas e Lincoln, que entraram no decorrer da partida, perderam boas. O volante Lucas Evangelista, de fora da área, também não aproveitou. A melhor chegada, porém, foi com John John.

No entanto, o Athletico-PR também teve suas oportunidades. Mastriani e Cuello foram os atletas que mais levaram perigo.

Próximos compromissos

As equipes farão o jogo da volta das oitavas de final na próxima quarta-feira (07), no Nabi Abi Chedid, às 19h. No entanto, os times têm compromissos válidos pelo Brasileirão no final de semana. O Athletico recebe o Grêmio neste domingo (04), às 16h. Já o Bragantino visita o Vasco na noite anterior (03), às 19h.