Veja discurso de Tite e Gerson antes da vitória contra o Atlético-GO

Técnico e capitão incentivaram os jogadores no vestiário antes do confronto pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro

Antes da vitória do Flamengo em cima do Atlético Goianiense por 2 a 0, no Maracanã, no último domingo (30), pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Tite e o capitão Gerson fizeram um discurso de incentivo para os jogadores no vestiário. O vídeo é dos bastidores da FlaTV.

O primeiro a falar foi o treinador. Ele lembra que quando chegou ao clube, pensava em um monte de coisas e não conhecia ninguém ainda. Ou seja, ainda era meio difícil saber o que cobrar. No entanto, agora ele tem a certeza que qualquer jogador que entrar em campo, vai dar 100% de si na partida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“(…)Turbilhão de coisas na cabeça, a gente não se conhecia direito, o início do ano que a gente começava o nosso trabalho. Como é que vai ser? E sabe o que que é agora? É a certeza de quem vai entrar, vai dar os 100%, essa é, quando estou caminhando aqui agora, a sensação que eu tenho. Que vamos entrar e dar os 100%. Vale a pena dar o seu melhor, vale a pena”, reforça o técnico.