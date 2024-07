São Paulo x Goiás, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil no Morumbis. Christian Rafael está na narração deste duelo

O São Paulo recebe o Goiás nesta terça-feira (30/7), às 20h (de Brasília), no MorumBIS, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O gigante paulista chega nessa fase após eliminar o Águia de Marabá. Já o Esmeraldino eliminou o Cuiabá na terceira fase e tem a chance de tentar eliminar outro time de Série A nesta trajetória torneio. A Voz do Esporte fará a transmissão desta partida a partir das 18h30, com todas as informações das equipes. Aldo Luiz está no comando e na narração deste duelo.

Além de Aldo Luiz, a cobertura da Voz do Esporte conta com os comentários e Figueiredo Júnior e as reportagens de Fábio Lázaro. Não deixe de acompanhar este jogão a partir das 18h30, clicando na arte acima.