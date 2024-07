São Paulo pressiona James Rodríguez por uma rescisão de contrato

Conforme apurou o Jogada10 , James Rodriguez pediu para não se reapresentar na última segunda-feira (29), como estava acordado e o São Paulo atendeu o pedido. No momento, o empresário do meia e a diretoria do Tricolor negociam a rescisão, mas o meia ainda não voltou a treinar no clube.

O São Paulo segue tentando a rescisão de contrato com James Rodriguez. Sem propostas para vender o jogador, eleito o melhor da Copa América disputada nos Estados Unidos, o Tricolor pressiona o meio-campista para que aconteça um ”fim de relacionamento” amigável. Contudo, ambas as partes ainda não conseguiram chegar em um consenso.

Recentemente, o São Paulo fez um acerto para pagar uma dívida de cerca de R$ 10 milhões para quitar as luvas pendentes com o colombiano. Há tentativa de fazer com que James abra mão de uma parte do valor, ou que facilite a forma de pagamento, ao menos, para que a rescisão seja assinada. Contudo, o colombiano vem fazendo jogo duro nas negociações.

São Paulo não recebe ofertas por James

James recebeu contato de clubes considerado de segundo escalão na Europa, mas nenhum fez uma oferta oficial ao São Paulo. A ideia é esperar a rescisão para fechar com o meio-campista.

Desta forma, o jogador segue sem atuar no São Paulo e não vem treinando com o restante do elenco. A intenção agora é que a rescisão seja assinada o mais rápido possível. No fim de semana, o jogador publicou fotos ao lado da filha, em Miami. Imagens em que ele se diverte na praia. A imagem gerou críticas da torcida do Tricolor Paulista, que cobra um retorno do jogador enquanto ele tem contrato com o clube.