Santos abre negociação por atacante de Gâmbia

Yusupha Njie, que atua no Al-Markhiya SC, do Qatar, tem contrato até junho de 2025. Ele foi aprovado pela comissão técnica do Santos Crédito: Jogada 10

O Santos segue na busca por um atacante para a sequência da temporada. Agora, o alvo do Peixe é Yusupha Njie. O jogador de Gâmbia, de 30 anos, joga no Al-Markhiya SC, do Qatar, e tem vínculo com o clube até junho do ano que vem. O atacante tem passagens pela seleção de seu país, com sete jogos até o momento. Na Europa, atuou por seis temporadas no Boavista, de Portugal, antes de se aventurar no clube qatari. Dessa maneira, o Santos buscou informações sobre o atleta antes de iniciar as negociações, segundo o "ge".

Os números de Njie agradaram à comissão técnica de Fábio Carille, que procurou saber mais sobre sua passagem pelo Boavista e no Qatar. O jogador atua como centroavante, mas também pode assumir a função pelas pontas. Na última temporada, Njie marcou dez gols em 26 partidas pelo Al-Markhiya SC. Pelo clube português, anotou 36 vezes em 109 jogos. Outro centroavante na mira do Santos Na última segunda-feira (29), outro centroavante entrou no radar do Peixe para a sequência da Série B. Trata-se do brasileiro Wendel Silva, do Porto, de Portugal. O jogador seria emprestado com valor de compra fixado ao fim do contrato, segundo o jornal “O Jogo”.