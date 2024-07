Rivaldo classifica confronto entre Flamengo e Palmeiras como ‘final antecipada’ na Copa do Brasil

Ex-jogador da Seleção Brasileira não vê favoritismo no confronto das oitavas de final Crédito: Jogada 10

Os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil começam nesta semana, com o mais esperado marcado para está quarta-feira (31), às 21h30 (de Brasília). Flamengo e Palmeiras, dois dos grandes candidatos ao títulos, se enfrentam no Maracanã, em duelo que promete grandes emoções. Para Rivaldo, ex-jogador da Seleção Brasileira, trata-se de uma "final antecipada". "O jogão da rodada será Flamengo e Palmeiras. Este será o grande clássico, a final antecipada. Claro que os outros jogos são importantes, mas esta partida será a mais badalada e comentada da Copa do Brasil. Este jogo vai deixar o torcedor desses clubes com uma vontade extra de vencer, já que são dois times que dominam o cenário do futebol brasileiro nos últimos anos", iniciou Rivald, em entrevista exclusiva à "Betfair".

“Acho que não há vantagem na partida desta quarta. Claro que sempre quando você vai para um jogo em uma boa sequência pode ajudar, mas o Palmeiras é um time muito grande e de tradição. Perdeu os dois últimos jogos, sendo um deles dentro de casa, mas precisamos levar em conta que utilizou reservas já pensando neste confronto contra o Flamengo. Com certeza o time paulista vai com muita força para cima do rubro-negro, mesmo o jogo sendo fora de casa. Palmeiras e Flamengo, nesta situação geral como vêm acontecendo nos últimos anos, é uma partida que não tem como destacar um favorito”, completou. O jogo de volta será no dia sete de agosto, em São Paulo. Fortes equipes na competição Apesar das forças de Flamengo e Palmeiras, Rivaldo chama a atenção para outras grandes equipes que também estão na briga pelo título.