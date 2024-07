Palmeiras deve ter a volta de Mayke contra o Flamengo; Murilo é dúvida

Lateral-esquerdo está recuperado de lesão e está pronto para o duelo pela Copa do Brasil. Zagueiro não tem presença confirmada no Palmeiras

Por outro lado, o treinador ainda não sabe se poderá contar com Murilo, que é dúvida para o jogo. O zagueiro está na fase de transição física. Quem está fora é o atacante Estêvão e o lateral-esquerdo Piquerez, lesionados.

O Palmeiras encerrou nesta terça-feira (30) a preparação para o duelo contra o Flamengo, na quarta (31), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O técnico Abel Ferreira terá o retorno de Mayke, que está recuperado de lesão.

Quem deve assumir o lugar da joia alviverde, que teve um novo entorse no tornozelo esquerdo na derrota por 2 a 0 para o Vitória, é Dudu.

Na atividade deste terça-feira, Abel promoveu um treino posicional de construção de jogo, seguido de um recreativo. Dessa maneira, o Palmeiras deve ir a campo com Weverton, Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Vitor Reis (Murilo) e Vanderlan; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Felipe Anderson e Flaco López.

O Verdão vem de duas derrotas no Campeonato Brasileiro e tenta dar uma reviravolta na temporada contra o Flamengo. No entanto, o retrospecto recente não é animador. Nos últimos dez jogos, foram apenas duas vitórias do Palmeiras sobre o Rubro-Negro.