Marta acredita em classificação do Brasil: ‘A gente não está morta’

Destaque da Seleção Brasileira feminina na Olimpíada, Marta acredita em classificação para próxima fase. O Brasil entra em campo a partir das 12h (de Brasília) diante da Espanha.

Para não depender de resultados paralelos, a Seleção precisa vencer ou ao menos empatar com as espanholas para avançar às quartas de final do torneio.

“A realidade é que não tem nada perdido. Nós brasileiros costumamos nos apavorar muito cedo e a situação ainda está muito favorável para a gente, só depende da gente. Então, quando terminou o jogo ali é logico que a gente estava apreensiva. Tomar dois gols depois dos 90 minutos é algo que não acontece com frequência em um jogo. A gente precisa aprender com isso e saber que o jogo tem que ser jogado do começo ao fim, ter foco, jogar dentro das possibilidades que a gente tinha que naquele 1 a 0 era a classificação que a gente tinha. Então não adiantava de alguma forma passar por alguma situação de risco, mas aconteceu e a gente não pode se lamentar”, disse antes de complementar.