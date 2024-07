Empresário de Osimhen sobre troca com Lukaku: ‘Respeitem e parem com notícias falsas’

Victor Osimhen é um dos jogadores mais cobiçados nesta janela de transferências. Após o interesse do PSG, a imprensa italiana informou que o Chelsea também está na disputa pelo atacante nigeriano, e uma troca entre Osimhen e Lukaku acabou sendo especulada nas mídias europeias. No entanto, Roberto Calenda, empresário do atacante do Napoli, expressou sua insatisfação com esses rumores nas redes sociais.

“Já li sobre negócios imaginários envolvendo Victor, como se ele fosse um ‘pacote’ pronto para ser entregue. Mas lembrem-se de que este ‘pacote’ foi o artilheiro do terceiro scudetto da história do Napoli. Respeitem e parem de espalhar notícias falsas”, disse o empresário, referindo-se ao fato de que Osimhen foi o artilheiro do Campeonato Italiano em 2022/23, quando o Napoli voltou a conquistar o título após 30 anos.

