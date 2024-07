CBF confirma estádio que receberá Vasco x Fluminense

Entidade, enfim, determinou local do clássico pela 22ª rodada do Brasileirão. Nilton Santos, estádio do Botafogo, será o palco

A decisão encerra, assim, uma verdadeira novela, já que os clubes negociavam há mais de um mês para definir o local da partida. São Januário, estádio do Vasco, não foi liberado pelo BEPE, com o estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), surgindo como opção. O Mané Garrincha, em Brasília, não tinha data disponível.

A CBF confirmou, nesta terça-feira (30), o local do clássico entre Vasco e Fluminense, marcado para o dia 10 de agosto, um sábado. O duelo ocorre, dessa forma, no Estádio Nilton Santos, assim como no segundo turno do Brasileirão de 2023.

A confirmação se deu no site oficial da CBF, que mantém a partida para as 21h30 (de Brasília). O jogo vale pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda não há confirmação, porém, quanto à divisão de torcidas. No primeiro turno, no duelo no Maracanã, com mando do Fluminense, a torcida do Vasco teve apenas 10% dos ingressos.

Assim, espera-se que ocorra a mesma divisão para o duelo deste ano, tal qual ocorreu na partida de 2023, também pelo returno. Na ocasião, vitória histórica do Vasco por 4 a 2 no que foi um dos principais jogos do Brasileirão e que marcou a estreia de Dimitri Payet em solo carioca pelo Cruz-Maltino.