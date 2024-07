Brasil nos Jogos Olímpicos: medalha da ginástica e vôlei de praia feminino são os destaques do dia

Classificações no tiro com arco, tênis de mesa, canoagem slalom e ciclismo BMX em Paris 2024 mantêm chance de pódios inéditos para o país.

A terça-feira (30/7) dos Jogos Olímpicos registrou a quarta medalha do Brasil em Paris, a terceira de bronze. Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Flávia Saraiva, Julia Soares e Lorrane Oliveira conquistaram um pódio inédito para o país na disputa por equipes da ginástica feminina. O ouro ficou com os Estados Unidos, capitaneado pela estrela Simone Biles, e a prata com a delegação italiana.

O vôlei de praia feminino foi outra modalidade em que o Brasil se destacou, com vitórias das duas duplas do país no torneio. Ana Patrícia e Duda derrotaram as espanholas Liliana e Paula. Já Bárbara e Carol superaram as lituanas Paulikiene e Raupelyete. Por outro lado, no masculino André e George amargaram o primeiro revés – 2 a 0 para os cubanos Diaz e Alayo.

Mais medalhas inéditas?

A possibilidade de o Brasil conquistar uma medalha inédita no tiro com arco segue viva. Isso porque Marcus Vinicius D’Almeida e Ana Luiza Caetano avançaram para as oitavas de final das disputas individuais. No tênis de mesa, outra esperança de pódio sem precedentes para o país, Hugo Calderano despachou o espanhol Alvaro Robles e se classificou para uma nova etapa.