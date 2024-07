Grêmio perde atacante para o jogo contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão

Argentino Pavón levou o terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Furacão, no domingo. Por outro lado, Geromel volta a ficar à disposição

O argentino levou o cartão amarelo no fim do primeiro tempo contra o Cruz-Maltino. Ele era o homem-base da barreira, que avançou e diminuiu a distância para a bola. Dessa maneira, foi advertido pelo árbitro e não enfrenta o Furacão.

O Grêmio tem um desfalque certo para o confronto contra o Athletico-PR, no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Pavón levou o terceiro cartão amarelo no triunfo sobre o Vasco e cumpre suspensão. Por outro lado, o Imortal terá o retorno de Geromel à zaga.

Apesar do cartão, Pavón foi bem no duelo contra os cariocas. Afinal, ele deu o passe para o gol de Soteldo na Arena Condá, em Chapecó. Ele havia ficado no banco contra o Corinthians na rodada anterior, sem ser utilizado pelo técnico Renato Gaúcho. Assim, sem o atacante, o comandante deve mandar a campo Arezo ou Gustavo Nunes.

Quem volta a ficar à disposição é Geromel, que estava suspenso contra o Vasco. Se Renato mantiver o esquema tático com três zagueiros, ele pode retornar na vaga de Kannemann, que pode ser poupado por conta da maratona de jogos.

Já pela Copa do Brasil, contra o Corinthians na próxima quarta-feira, Renato poderá utilizar o atacante Aravena, que foi regularizado. Contudo, Braithwaite, sem estar inscrito, ainda é dúvida para o confronto. Já o goleiro Rafael Cabral é ausência, afinal ele já disputou a competição por outra equipe.