Flamengo espera ter dupla em jogo contra o Palmeiras

O Flamengo deve ter dois reforços para enfrentar o Palmeiras na próxima quarta-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Na reapresentação do elenco na tarde desta segunda, o volante De la Cruz e o atacante Bruno Henrique treinaram normalmente com o grupo durante quase toda a atividade e se mostraram recuperados dos problemas físicos.

De la Cruz, inclusive, desfalcou o time na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-GO no último domingo. O uruguaio, aliás, vinha sentindo dores no tendão de aquiles dos dois pés devido à sobrecarga de jogos. Do outro lado, Bruno Henrique, aliás, foi ausência nas últimas quatro partidas após sofrer uma entorse no tornozelo direito no empate por 1 a 1 com o Cuiabá, no dia 6 de julho.

Agora, o Flamengo esvazia o departamento médico, e Tite terá força máxima para o jogo de ida contra o Palmeiras. A segunda e decisiva partida, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, será na quarta-feira da semana que vem, no Allianz Parque.