Corinthians pode voltar ao Z4 na próxima rodada; veja o cenário

No último domingo, o Corinthians foi superado por 2 a 1 pelo Atlético-MG , em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O placar negativo foi a primeira sob o comando do técnico Ramón Díaz, que soma quatro jogos pelo Alvinegro.

Com o placar diante do Atlético-MG, o Timão ficou na 15ª colocação e começa a flertar mais uma vez com a zona de rebaixamento. Devido aos placares do fim de semana, a distância está em apenas um ponto. O Vitória, primeiro time do Z4 tem 18 pontos. O Alvinegro soma 19 pontos.

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians terá o Juventude, na Neo Química Arena. Em caso de novo tropeço, desta vez, contra um rival direto pela permanência, a soma de pontos de Grêmio e Vitória podem recolocar a equipe na zona de rebaixamento.

O cenário pode ficar até pior. Para isso acontecer, Grêmio, Vitória e Fluminense teriam que vencer seus jogos. Sendo assim, a equipe ficaria na 18ª colocação do Brasileirão 2024.