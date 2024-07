Como, da Itália, anuncia zagueiro Varane, ex-United e Real Madrid

Aos 31 anos, o defensor estava livre no mercado depois de ter deixado os Red Devils, após uma passagem de três temporadas, com constantes problemas de lesões. O clube italiano acertou a contratação do atleta por dois anos de contrato, com opção de renovação por mais um.

O zagueiro Raphäel Varane, ex-Manchester United e Real Madrid, definiu seu futuro para a próxima temporada. Afinal, o francês irá defender as cores do Como, do técnico espanhol Césc Fábregas, que subiu para a primeira divisão do futebol italiano na última temporada.

“Estou muito feliz e entusiasmado com este novo projeto e mal posso esperar para começar e me encontrar com a equipe e meus companheiros. Há também a preparação física para a temporada. No início tive curiosidade em saber do que se tratava o projeto, mas logo vi que era especial, diferente de todos os outros que me tinham sido propostos”, disse.

Apesar da experiência, Varane chega apenas ao quarto clube da carreira. Ele iniciou no Lens, da França, e chegou ao Real Madrid com apenas 18 anos. Por lá, permaneceu por 10 anos e conquistou quatro títulos da Champions. Em seguida, acertou com o Manchester United em 2021. Por fim, o técnico Fábregas elogiou a contratação.

“Raphaël é um jogador especial e a sua contratação é a prova da ambição que temos para este clube. Altamente condecorado. Mal posso esperar para começar a trabalhar com ele”, afirmou.