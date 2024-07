Matheus Martins chega ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Botafogo

Novo reforço do Glorioso, o atacante assinará contrato por quatro anos e meio, e clube corre para agilizar sua estreia no time de Artur Jorge

“O projeto que o Botafogo me apresentou vai ser muito importante para a minha carreira. Estou chegando feliz e motivado aqui. Estou retornando ao futebol brasileiro, espero auxiliar o Botafogo a conquistar grandes coisas este ano e os títulos que a gente tanto almeja”, disse o jogador ao chegar no Aeroporto do Galeão.

O atacante Matheus Martins desembarcou neste domingo (28) no Rio de Janeiro. Assim, o novo reforço do Botafogo se apresentará ao clube, realizará exames médicos e assinará o contrato.

Todavia, agora o Botafogo corre para agilizar a documentação do atacante para ele enfrentar o Bahia, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida será na quinta-feira (1). Caso não consiga a regularização, é provável que Matheus faça sua estreia diante do Atlético-GO, no sábado, em Goiânia, pelo Brasileirão.

Matheus Martins foi revelado pelo Fluminense e vendido para a Udinese em 2022. Entretanto, atuou por empréstimo no Watford, da Inglaterra. Os clubes pertencem à mesma empresa. O atacante fez 46 jogos na segunda divisão inglesa, marcou seis gols e contribuiu com duas assistências.