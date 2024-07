Luiz Gustavo lamenta gol em revés do São Paulo: ‘Muito cedo atrás no placar’

Volante analisa atuação da equipe paulista diante do Fortaleza, no Castelão, e destaca chances perdidas na derrota por 1 a 0

“Infelizmente a gente veio para conquistar os três pontos e saímos muito cedo atrás do placar, aqui é um local onde se joga com uma temperatura muito quente e correr para empatar fica difícil. Tivemos chances que não conseguimos converter em gol, agora é pensar nos próximos jogos”, disse o atleta, que chegou a acertar a trave, mas viu a equipe sair de campo derrotada.

O São Paulo entrou em campo com uma escalação mista e tentava surpreender o Fortaleza, no Castelão. No entanto, no primeiro minuto, Igor Vinícius derrubou Breno Lopes na área. Renato Kayzer foi certeiro na cobrança de pênalti e prejudicou a estratégia inicial de Zubeldía. Quem também lamentou o lance foi o volante Luiz Gustavo, logo após o revés.

Com o resultado, o Tricolor paulista chegou ao terceiro jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro, com dois empates e uma derrota. Dessa forma, o time estacionou na sexta colocação, com 32 pontos, a quatro do próprio Leão do Pici, atual quarto colocado.

Na 21ª rodada, o Tricolor paulista recebe o Flamengo, no sábado (3), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis. Durante a semana, os comandados de Zubeldía recebem o Goiás, às 20h (de Brasília), também no Morumbis, pelas oitavas da Copa do Brasil.

