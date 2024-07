Joaquim dá adeus ao Santos e diz que jogar no clube foi um sonho

Joaquim se despediu do Santos após a oficialização da venda do zagueiro ao Tgres, do México. O jogador, que se tornou a maior venda de um defensor na história do Peixe, exaltou a equipe e reforçou que realizou um sonho ao vestir a camisa do mesmo clube em que Pelé atuou. Com quase dois anos na Vila, ele marcou seis gols em 66 partidas.

Inicialmente, Joaquim expressou sua gratidão no Instagram: “Hoje me despeço do Santos Futebol clube. Agradeço a todos que fizeram parte desse sonho. Saio com sentimento que honrei essa camisa com muita raça, amor e máximo respeito em todos os dias que eu estive aqui. Realizei o sonho de jogar no time do REI. Um mlk preto pobre, que estava muito muito distante disso mas sempre teve Fé e acreditou que era possível , muita gratidão a Deus por tudo. Obrigado Santos. É um orgulho que nem todos podem ter!”

Durante a temporada, o atleta havia somado 3 gols em 27 partidas. Ele ficou de fora em apenas três jogos no ano: contra o Mirassol, no estadual, cumprindo suspensão por cartões, e no Brasileiro, contra a Chapecoense, por opção técnica, e Ceará, devido a lesão.

Joaquim superou desconfiança da torcida

Em termos de desempenho pelo Paulistão, Joaquim participou de 15 jogos e marcou dois gols: um contra o Água Santa, na fase de grupos, e outro diante do Red Bull Bragantino, na semifinal. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, contudo, ele disputou 12 confrontos e marcou um gol contra o Botafogo-SP.