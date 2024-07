Flamengo x Atlético-GO, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Flamengo e Atlético-GO se enfrentam na tarde deste domingo (28/7), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 20ª rodada do Brasileiro. Ocupando a segunda posição na tabela, com 37 pontos, o Rubro-Negro pode terminar a rodada na liderança. A luta do Dragão, todavia, é para fugir da lanterna da competição, onde se encontra, com 12 pontos. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão a partir das 14h30, com um esquenta com as informações sobre as equipes. Assim que a bola rolar, Ricardo Frede estará na narração.

Este duelo de Rubro-Negros conta com Figueiredo Jr nos comentários e David Silva nas reportagens. Clique na arte acima a partir das 14h30 e acompanhe a cobertura raiz da Voz do Esporte