Diretor do Vasco crítica arbitragem contra o Grêmio: ‘Pré-condicionada’

O diretor de futebol do Vasco, Marcelo Sant’Ana decidiu fazer um pronunciamento, após a derrota cruz-maltina para o Grêmio. Os cariocas perderam para os gaúchos por 1 a 0, na Arena Condá, pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe ficou na bronca com o gramado e a arbitragem do juiz Paulo César Zanovelli.

O pronunciamento do diretor do Vasco

“O Vasco quer pontuar apenas como às vezes as arbitragens no Brasil são pré-condicionadas. Desde antes das partidas. E como o árbitro às vezes entra totalmente pressionado. O Vasco hoje não tem responsabilidade de pagar pelo erro que o Grêmio sofreu no jogo contra o Corinthians. Aí você vê com 40 segundos o árbitro, de maneira precipitada, já dá um amarelo para um atleta do Vasco e já faz a sinalização para os atletas do Grêmio que esse tipo de pressão vai funcionar.

Embora não teve um erro grave e gritante, depois que o Grêmio chegou à frente do placar, todas as vezes que o goleiro do Grêmio ia cobrar o tiro de meta, o árbitro dava as costas. O goleiro ganha confiança para ficar retardando a cobrança. Têm algumas situações que vão me chateando. Não teve nenhum erro gravíssimo, mas têm diversas situações que quem está no dia a dia se sente prejudica, os atletas ficam estressados. A gente tem observado isso ao longo do campeonato.

O Vasco poderia ter reclamado no jogo contra o Atlético-MG, que teve um lance de cotovelada no Praxedes. O árbitro não foi nem ao VAR. Na rodada anterior, contra o Atlético-GO, o Vasco teve um gol anulado que não teve indicação no lance do impedimento. Não passou imagem, a transmissão não comentou. O Vasco teria todo direito para pontuar antes, mas não queríamos aumentar a pressão em cima da arbitragem. Mas tem hora que se o clube não se pronuncia em público, a comissão de arbitragem não toma providência. O Vasco, a partir de hoje, quer que a comissão de arbitragem tenha mais rigor nas escalas, e que os árbitros tenham autonomia para fazer seu trabalho”.