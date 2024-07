Clube português acerta com o lateral Calegari, do Fluminense

Dessa forma, o clube português também terá a opção de compra de 1.5 milhão de euros (R$ 9.2 milhões) por 70% dos direitos econômicos do jovem, segundo informação do jornalista Venê Casagrande.

Aos 22 anos, o jovem não tinha espaço na equipe carioca, visto que Samuel Xavier e Guga estavam à frente dele na disputa por uma vaga na posição. Nas redes sociais, o Famalicão já fez o anúncio com direito a uma foto do jogador já com uma camisa do clube.

Vale lembrar que na última temporada, Calegari teve uma rápida no ano passado pelo LA Galaxy, dos Estados Unidos, que também possuía a opção de compra no acordo. No entanto, ele rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo em setembro de 2023, o que prejudicou a possível permanência.