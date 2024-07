Botafogo fecha a contratação de meia-atacante do Lyon

Franco-marroquino, El Arouch tem apenas 20 anos. Promessa do clube francês, ele vê no Botafogo a chance de dar uma guinada na carreira

Lyon e Botafogo estão sob o mesmo guarda-chuva da holding do sócio majoritário da SAF do Glorioso, John Textor. O próprio empresário norte-americano, fã deste mesmo jogador, já autorizou a transição.

No entanto, ele não vem agora. El Arouch, segundo a publicação, vai pintar no Botafogo somente em dezembro, um ano antes de seu contrato com o Lyon chegar ao fim.

Em busca de fortalecer o elenco , o Botafogo está próximo de concretizar mais uma contratação. O novo reforço é El Arouch, jovem de apenas 20 anos do Lyon. A informação é do site francês “L’Équipe”. O garoto é ponta-esquerda, mas também pode atuar como meia.

El Arouch é francês, com descendência marroquina. Ele vê o Botafogo como uma grande chance de dar uma reviravolta na carreira após um período de instabilidade no Lyon.

Com passagem pela seleção sub-19 da França, o meia é apontado como uma das grandes promessas do Lyon. Ele, porém, ainda não explodiu. Com lesões, na temporada passada, realizou apenas um jogo pelo time principal do clube francês. Assim, acabou parando na equipe B, onde realizou seis compromissos.

