Atlético: Milito admite culpa em primeiro tempo abaixo do esperado

Atlético venceu o Corinthians por 2 a 1 em jogo bastante truncado e com confusão entre atletas no fim da partida Crédito: Jogada 10

O Atlético venceu o Corinthians, por 2 a 1, na noite deste domingo (28), na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, chamou atenção o primeiro tempo abaixo do esperado do Galo, sobretudo, jogando em casa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O técnico Gabriel Milito salientou, todavia, que a situação foi ocasionada por uma mudança tática importante no Timão.

“Foi um jogo muito difícil. Imaginávamos que eles seguiriam jogando como estavam nas outras partidas, com uma linha de cinco e dois jogadores de contenção, mas mudaram. Nesta mudança nos surpreenderam e tudo o que eu havia pensado, pensei mal. A equipe não se encontrou no primeiro tempo e a responsabilidade foi minha”, destacou o comandante atleticano. Porém, na volta do intervalo, o treinador fez alterações em sua postura tática para buscar a vitória. O triunfo ocorreu com dois gols de Hulk, ambos de pênalti. “Mudamos no segundo tempo, o sistema defensivo, e tivemos mais controle da bola. A verdade é que foi um jogo muito disputado e muito tático. Às vezes é preciso se impor neste tipo de partida, lutando mais. Há partidas que se joga com pouco brilho, mas que precisar dar atenção a alguns aspectos. Eles tiveram situações e Matheus fez boas defesas, assim como tivemos algumas situações. Foi importante ganhar. Jogamos com uma equipe muito forte, com um grande jogador”, completou.

O Atlético volta a campo agora contra o CRB, na próxima quarta-feira (28), desta vez pela Copa do Brasil. O jogo será no Estádio Rei Pelé, em Alagoas. No fim de semana, o time alvinegro enfrenta o Criciúma, no Heriberto Hulse. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

