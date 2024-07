Apesar da derrota, Fagner vê evolução e lembra: ‘A reação já começou’

Jogador fala da melhora do time no campeonato; Corinthians teve sua primeira derrota depois da chegada do técnico Ramón Díaz

Após a derrota do Corinthians para o Atlético Mineiro, por 2 a 1, na Arena MRV, na noite deste domingo (28) pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira desde a chegada do técnico Ramón Díaz, o lateral-direito Fagner falou sobre a evolução do time e garantiu que, apesar do resultado, a reação da equipe já começou.

”A reação já começou, né? Infelizmente hoje a gente perdeu por dois pênaltis, se não houvessem as penalidades que acontecem no jogo, nós sairíamos aqui com resultado melhor, ou até mesmo se tivéssemos aproveitado um pouco melhor. Eu acho que o que vale é aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que teve de evolução, né?”, disse Fagner.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogador ressaltou ainda que não há tempo de lamentar a derrota, pois o Timão já tem que pensar nos próximos jogos. Na próxima quarta-feira (31), a equipe recebe o Grêmio, na Neo Química Arena, às 21h30, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Já pelo Brasileiro, enfrenta o Juventude, no sábado (3), também em casa: