Scarpa vira peça importante no Atlético com gols e assistências: veja números

Maior contratação do Atlético para a temporada, o meia Gustavo Scarpa se destaca como o líder em assistências no Campeonato Brasileiro nas últimas quatro edições que disputou: 2020, 2021, 2022, pelo Palmeiras, e 2024, no clube mineiro.

Desse modo, os números refletem sua passagem pelo Palmeiras e seu desempenho atual no Galo. Durante esse período, ele contribuiu com 38 assistências. Contudo, observa Arrascaeta que vem logo atrás, com 34, seguido por Hulk, também do Atlético (22), Everton Ribeiro, hoje atuando pelo Bahia, e Arthur (21).

Gustavo Scarpa, entretanto, se destaca em assistências em cobranças de faltas, escanteios e, principalmente, em jogadas na linha de fundo, pelo lado direito. Um exemplo, portanto, foi contra o Vasco no último domingo (21), quando ele cruzou para Hulk marcar de cabeça.