Fifa pune Canadá com perda de seis pontos nos Jogos de Paris

O Comitê Disciplinar da Fifa puniu o Canadá nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 por conta do caso de espionagem com drones. A seleção canadense perdeu seis pontos no futebol feminino e, com isso, ficou em situação delicada na competição. A treinadora Bev Priestman também foi suspensa por um ano.

Cabe recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS). Com a punição, o Canadá soma menos três pontos na classificação dos Jogos Olímpicos. A seleção canadense venceu a Nova Zelândia por 2 a 1 na estreia do futebol feminino, mas agora precisará vencer os próximos dois duelos para sonhar com vaga na próxima fase.